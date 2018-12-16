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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية إلى الدريهمي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:32 م
الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية إلى الدريهمي
الجيش اليمني
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وكالات
 
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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، من إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في محيط مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وحسب موقع "سبتمرنت" التابع للجيش، فإن مجموعة من ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل إلى مواقع شمالي وشرقي مدينة الدريهمي، إلا أن الجيش رصد المحاولة، وأجبرها على التراجع والفرار.


وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات.
المزيد عن: يحبط تسلل الدريهمي الحوثيين الحديدة الجيش اليمني
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