هاني الناظر: الفازلين والزيوت الطبيعية البديل الآمن لبودرة التلك

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ أمراض الجلدية، من مستحضر من مستحضرات شركة جونسون العالمية وهو بودرة تلك للأطفال بسبب مادة مادة أسبستوس (الحرير الصخري)، وهي محظورة في العالم أجمع؛ لكونها مصنفة أنها مسببة للسرطان.





وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك تقرير صدر عن ذلك منذ عدة أيام، والشركة اعترفت بوجود هذه المادة في البودرة، محذرًا الأمهات من استخدامها.





وكشف، عن بديل لبودرة التلك، وهو استخدام الفازلين لترطيب جلد الطفل، مع الابتعاد عن المركبات الكيميائية قدر الإمكان، موضحًا أن الجمعية الامريكية للسرطان أكدوا انه لايوجد شئ علمي يقول أن بودرة التلك تسبب السرطان؛ لكنهم يروا على سبيل الاحتياط لاداعي من إستخدام بودرة التلك.





هذ ونشرت وكالة "رويترز" تقرير كشفت فيه أن شركة جونسون أند جونسون كانت على علم منذ مدة طويلة بوجود مادة أسبستوس (الحرير الصخري) في مادة بودرة الأطفال التي تنتجها.





ووصفت شركة جونسون أند جونسون التقرير بأنه "كاذب وتحريضي ويعكس وجهة نظر واحدة"، وقالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: إن منتجاتها "آمنة وخالية من الأسبستوس" وأن الدراسات التي أجريت على أكثر من 100 ألف رجل وامرأة أظهرت أن التلك "لا يسبب السرطان أو الأمراض المرتبطة بالأسبستوس".





يذكر أن التلك هو نوع من الأملاح الطبيعية، ويوجد في بعض الأحيان في الأرض قرب مركب الأملاح المعروف باسم أسبستوس، وتحظر منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى استخدام الأسبستوس أو التعرض حتى لمستوياته الآمنة، وفي حين أن معظم الذين يتعرضون للأسبستوس لم يطوروا أيا من أنواع السرطان، إلا أن آخرين طوروا المرض بعد سنوات، حتى عند التعرض لكميات صغيرة من هذه المادة.



