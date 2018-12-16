ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني الناظر: الفازلين والزيوت الطبيعية البديل الآمن لبودرة التلك

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:32 م
هاني الناظر: الفازلين والزيوت الطبيعية البديل الآمن لبودرة التلك
أرشيفية
طباعة
Advertisements
رقية جمال
 
Advertisements
حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ أمراض الجلدية، من مستحضر من مستحضرات شركة جونسون العالمية وهو بودرة تلك للأطفال بسبب مادة مادة أسبستوس (الحرير الصخري)، وهي محظورة في العالم أجمع؛ لكونها مصنفة أنها مسببة للسرطان.

وأضاف "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك تقرير صدر عن ذلك منذ عدة أيام، والشركة اعترفت بوجود هذه المادة في البودرة، محذرًا الأمهات من استخدامها.

وكشف، عن بديل لبودرة التلك، وهو استخدام الفازلين لترطيب جلد الطفل، مع الابتعاد عن المركبات الكيميائية قدر الإمكان، موضحًا أن الجمعية الامريكية للسرطان أكدوا انه لايوجد شئ علمي يقول أن بودرة التلك تسبب السرطان؛ لكنهم يروا على سبيل الاحتياط لاداعي من إستخدام بودرة التلك.

هذ ونشرت وكالة "رويترز" تقرير كشفت فيه أن شركة جونسون أند جونسون كانت على علم منذ مدة طويلة بوجود مادة أسبستوس (الحرير الصخري) في مادة بودرة الأطفال التي تنتجها.

ووصفت شركة جونسون أند جونسون التقرير بأنه "كاذب وتحريضي ويعكس وجهة نظر واحدة"، وقالت في بيان نشر على موقعها على الإنترنت: إن منتجاتها "آمنة وخالية من الأسبستوس" وأن الدراسات التي أجريت على أكثر من 100 ألف رجل وامرأة أظهرت أن التلك "لا يسبب السرطان أو الأمراض المرتبطة بالأسبستوس".

يذكر أن التلك هو نوع من الأملاح الطبيعية، ويوجد في بعض الأحيان في الأرض قرب مركب الأملاح المعروف باسم أسبستوس، وتحظر منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى استخدام الأسبستوس أو التعرض حتى لمستوياته الآمنة، وفي حين أن معظم الذين يتعرضون للأسبستوس لم يطوروا أيا من أنواع السرطان، إلا أن آخرين طوروا المرض بعد سنوات، حتى عند التعرض لكميات صغيرة من هذه المادة.

واعتمدت "رويترز" في تقريرها على العديد من الوثائق والشهادات، وقالت إنه بالإضافة إلى شهادات الإيداع والتجربة، مشيرة إلى أن المسؤولين في الشركة كانوا على دراية باحتواء بودرة الأطفال وغيرها من منتجات الشركة على مقادير قليلة من الأسبستوس.
المزيد عن: جونسون آند جونسون التوك شو أخبار مصر أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
3
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
3
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
1
x
19:00
0
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
4
x
15:30
1
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
3
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل