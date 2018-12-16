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البوستر الرسمي الأول لفيلم الرعب US

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:26 م
البوستر الرسمي الأول لفيلم الرعب US
فيلم الرعب US
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الفجر الفني
 
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طرحت الجهة المنتجة لفيلم الرعب US البوستر الرسمي الأول للعمل، المقرر طرحه يوم 15 مارس من العام المقبل، ومن إخراج جوردان بيل الحاصل على جائزة الأوسكار عن فيلم Get Out.

ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.

الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون.
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