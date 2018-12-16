فيورنتينا يهزم إمبولي ويستعيد نغمة الانتصارات

حقق فيورنتينا الفوز على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي احتضنها ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).





وجاء فوز فيورنتينا بعد 8 مباريات على التوالي لم يعرف فيها طعم الفوز في مسابقة الدوري.





تقدم الضيوف في البداية (الدقيقة 24) بواسطة رادي كرونيتش، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل (الدقيقة 40) بواسطة كيفين ميراليس، ثم تقدموا عبر جيوفاني سيميوني (الدقيقة 59)، قبل أن يضع بريان دابو هدف الاطمئنان (الدقيقة 78).





بهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد إمبولي عند 16 نقطة في المرتبة الـ16.



