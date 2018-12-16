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الجيش اليمني يواصل التقدم الميداني في صعدة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:19 م
الجيش اليمني يواصل التقدم الميداني في صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 
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واصلت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مران، اليوم الأحد، تقدمها الميداني صوب المعقل الرئيسي لزعيم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



ووصلت قوات ألوية العمالقة، إلى أطراف مديرية حيدان، وأصبحت على مشارف وادي لبيبه، ووادي الخلب، في مقدمة الجبهة، حسب ما أورد موقع "سبتمر نت" التابع للجيش.


وقال أركان حرب ألوية العروبة العميد صالح المخلافي، إن "قوات اللواء تواصل التقدم في معركة قطع رأس الأفعى بمران، لتطهير أراضي محافظة صعدة من بقايا عصابات الإمامية التي عاثت في الأرض فساداً".


ولفت إلى أن  قواته استعادت الكثير من الأسلحة "المخزونة في بطون الجبال، والسوائل التي نهبتها ميليشيا الإجرام الحوثية من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة"، منذ الانقلاب على الشرعية المعترف بها دولياً.
المزيد عن: يواصل صعدة اليمني الحوثي الجيش التقدم
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