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لجنة الطاقة بـ"المهندسين" تعقد ندوة بعنوان "تقييم الأثر البيئي في محطات الكهرباء"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:19 م
لجنة الطاقة بـالمهندسين تعقد ندوة بعنوان تقييم الأثر البيئي في محطات الكهرباء
من اللجنة
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آيات عامر
 
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عقدت لجنة الطاقة والحفاظ على البيئة بنقابة المهندسين، اليوم، ندوة بعنوان "تقييم الأثر البيئي في محطات الطاقة"، حيث حاضر فيها الكيميائي محمد عبد الله مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شئون البيئة، وشارك في الحضور المهندس فاروق الحكيم مقرر اللجنة، والدكتور إبراهيم إسماعيل مقرر لجنة البيئة وعدد من المهندسين، بحضور المهندس محمد عبد العظيم رئيس لجنة الطاقة والحفاظ على البيئة بنقابة المهندسين.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تناول عبد الله، في محاضرته تعريف وأهمية الأثر البيئي ودوره في التنمية المستدامة وإجراءاته في مصر، وتصنيف المشروعات والأنشطة ضمن قوائم التصنيف داخل منظومة تقييم الأثر البيئي.

واستعرض الكيميائي محمد عبد الله، الأسس القانونية لمراجعة وتقييم الأثر البيئي وتصنيف مشروعات توليد الكهرباء والتعديلات الجديدة لإجراءات تقييم الأثر البيئي في القانون رقم 9 لسنة 2009.

كما تناولت المحاضرة المشروعات الخاضعة لأحكام تقييم الأثر البيئي ونظام تصنيف المشروعات وفقًا لشدة الآثار البيئية المحتملة، والهدف من تقديم التقييم البيئي إلى الجهة الإدارية واختصاصات مكاتب شئون البيئة بالجهات الإدارية في مجال تقييم الآثار البيئية.
لجنة الطاقة بـ"المهندسين" تعقد ندوة بعنوان "تقييم الأثر البيئي في محطات الكهرباء"
المزيد عن: نقابة المهندسين مصر تقييم الأثر البيئي في محطات الكهرباء أخبار مصر
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