ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:09 م
كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora
ليفربول ومانشستر يونايتد
طباعة
Advertisements
عمرو عادل
 
Advertisements
كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora
أكدت شبكة “أوبتا” العالمية للأرقام والإحصائيات، على أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، يواصل الإبداع على ملعب أنفيلد معقل فريقه، وذلك بعد تسجيله هدفًا ضد مانشستر يونايتد.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الدولي السنغالي ساديو ماني الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، ساهم بـ12 هدفًا في أخر 16 مباراة له بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل فريقه ليفربول.
كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora
وأشارت إلى أن ساديو ماني لاعب ساوثهامبتون السابق، يتألق بشكل غير عادي عندما يلعب على ملعب أنفيلد، حيث سجل 9 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة مع ليفربول في أخر 16 مباراة ببطولة البريميرليج.

وتقام الأن مباراة من العيار الثقيل، بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.
كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مجانا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
1
x
18:00
1
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
1
x
17:15
1
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
19:00
0
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
4
x
16:30
1
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
0
x
19:00
0
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:30
0
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
2
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
1
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
1
x
18:00
1
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
2
x
18:00
0
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
2
x
16:00
3
ليل