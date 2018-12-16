مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد يوتيوب ليفربول مباشر yalla shoot محمد صلاح ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة اون

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول وماشستر يونايتد مساء يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، حيث سيواجه فريق ليفربول ضيفه مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وذلك في إطار الجولة السابعة عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

لم يعرف فريق ليفربول طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الريدز، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق مانشستر يونايتد، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى مضيفه فريق ولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ليفربول ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضاً، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ليفربول ضيفه فريق أرسنال في البطولة ذاتها، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين مضيفه فريق مانشستر سيتي في البطولة ذاتها أيضاً.

من المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ليفربول في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق مانشستر يونايتد طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.

من المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة على النحو التالي: ديفيد دي خيا / أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / أشلي يونج / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا / أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

سيتم نقل مباراة فريق ليفربول ومانشستر يونايتد عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 18:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



