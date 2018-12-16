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كاهن كنيسة العذراء الأرثوذكسية: مصر تعيش في عصر الازدهار بالنسبة لوضع الكنائس (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:10 م
كاهن كنيسة العذراء الأرثوذكسية: مصر تعيش في عصر الازدهار بالنسبة لوضع الكنائس (فيديو)
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كساب أحمد
 
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قال القس مكاريوس فهيم، كاهن كنيسة العذراء الأرثوذكسية، إن مصر تعيش في عصر الازدهار بالنسبة لوضع الكنائس، لافتَا إلى أنه تم تقنين 508 كنيسة ومبنى إداري خلال المرحلة الأخيرة، بعد تعديل قانون بناء الكنائس. 

وأضاف كاهن الكنيسة العذراء الأرثوذكسية، خلال حواره مع فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه البابا شنودة كان يقوم ببناء الكنائس دون رخصة، وكان يرد على من يسأله عن سبب البناء دون رخصة، قائلًا: "لو في رخصة مش هنبني بدون تراخيص". 

وتابع أن الحكومة تداركت هذا الخطأ مؤخرًا، وقامت بتقنين أوضاع الكنائس غير المقننة، لافتًا إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية قامت بطلب من الجهات المعنية ترخيص 2600 كنيسة.

وأشار إلى أن تقنين أوضاع الكنائس جهد تشكر عليه الدولة، خاصة أن تقنين وبناء الكنائس موجود لكل الطوائف.
المزيد عن: مصر قانون بناء الكنائس أقباط وكنائس أخبار مصر
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