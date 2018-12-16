"التمويل العقاري": 240 ألف متقدم على 60 ألف وحدة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

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قال صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماع، إن مشروع الإسكان الاجتماعي منذ بدايته يعمل بنظام التمويل العقاري والذي يعد أحد أسباب نجاح المشروع، ودخول الدولة فيه بصورة جدية جدًا، حيث يقدم الصندوق قرض للمواطن لمدة 20 عام بفائدة 7%، والدولة تتدخل لدعم الموافق بفارق الفائدة لسعر فائدة السوق.



وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي كان على 60 ألف وحدة سكنية بـ 6 أماكن، بينما من تقدم وقام بدفع مقدم الحجز يزيد عن 240 ألف مواطن، مشددًا على أن هناك إقبال كبير من كافة شرائح المجتمع على وحدات الإسكان الاجتماعي رغم زيادة أسعارها، بعدما رأوا استفادة فعلية على أرض الواقع.



وشدد على أن أسعار الإسكان الاجتماعي لاتقارن بوحدات الإسكان الخاص، مشيرًا إلى أنه منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعي كان هناك حرص على تلافي كافة العيوب والمشاكل التى واجهت مشروعات الإسكان السابقة التى تقيمها الدولة، ومن بينها مشكلة ضيق المساحة حيث كانت مساحة الشقة تصل لـ 65متر، بينما شقق الإسكان الاجتماعية مساحة 90 متر، بتشطيبات على أعلى مستوى، مؤكدًا أن مشروع الإسكان الاجتماعي نقلة حضارية بشهادة الدول المجاورة والبنك الدولي.



ونوه، إلى أنه منذ عام 2014 وحتى الىن تم تسليم 230 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات.

