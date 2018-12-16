راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم: قدمنا طلب لإنشاء كنيسة بحي الأسمرات

قال القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، إن التجمعات السكنية بحاجة إلى أن يكون هناك كنائس للمواطنين تشمل مذاهب المسيحية الثلاثة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، وذلك حرصًا من الحكومة على وضع المذاهب المختلفة للمسحيين.





وأضاف "لبيب"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه تقدم بطلب إنشاء كنيسة إنجيلية بحي الأسمرات، مؤكدًا أنه لابد أن تكون الكنائس والمساجد في مناطق واحدة.



