راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم: قدمنا طلب لإنشاء كنيسة بحي الأسمرات
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:08 م
داليا الحسين
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قال القس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، إن التجمعات السكنية بحاجة إلى أن يكون هناك كنائس للمواطنين تشمل مذاهب المسيحية الثلاثة الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية، وذلك حرصًا من الحكومة على وضع المذاهب المختلفة للمسحيين.
وأضاف "لبيب"، خلال لقاء مباشر ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه تقدم بطلب إنشاء كنيسة إنجيلية بحي الأسمرات، مؤكدًا أنه لابد أن تكون الكنائس والمساجد في مناطق واحدة.
يشار إلى أن محافظ القاهرة السابق قد أعلن أنه سيتم افتتاح مسجد وكنيسة داخل مدينة الأسمرات خلال الفترة المقبلة، وأن مدينة الأسمرات مشروع متكامل لنقل أهالي العشوائيات الخطرة.
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