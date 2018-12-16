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احتجاجات في الفاشر والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:04 م
احتجاجات في الفاشر والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع
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الفجر
 
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شهدت مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال_دارفور، احتجاجات طلابية صباح اليوم، تندد بغلاء الأسعار.

وبحسب شهود عيان، فإن طلابًا بمرحلتي الأساس والثانوي بمدينة الفاشر تظاهروا صباح اليوم بمناطق متفرقة من المدينة.

وأضاف شهود العيان، أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.
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