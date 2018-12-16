مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:01 م
عمرو عادل
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star
في مباراة قوية ومواجهة نارية يلتقي اليوم الأحد نادي ليفربول ومانشستر يونايتد ،ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.
ستنقل شبكات “بي إن سبورت” القطرية البث المباشر للمباراة بشكل حصري وتحديداً على قناة “HD2” .
وستكون المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت سوريا ومصر والسابعة بتوقيت السعودية، حيث سيتواجه الفريقان على ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول.
وقررت شبكات “بي إن سبورت” إسناد مهمة التعليق على مباراة ليفربول وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star
ويأتي نادي ليفربول في المركز الثاني على قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويتطلع لتحقيق فوزه السادس والحفاظ على سجله خالي من الهزائم.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي جمعها من 16 مباراة.
ونجح الفريقان في الوصول إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بقيادة المدربين يورغن كلوب وجوزيه مورينيو.
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بث مباشر الآن kora star
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