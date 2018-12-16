الصادق المهدي يعلن عودته إلى الخرطوم الأربعاء



وقال اللواء معاش فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الأمة القومي في المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت بدار الحزب بأم درمان حول برنامج استقبال رئيس حزب الأمة، إن حزبه اكمل كافة الاستعدادات لاستقبال الامام الصادق وزاد أن برنامج الاستقبال سيبدأ من مطار الخرطوم بالاستقبال القيادي ومن ثم الحشد الجماهيري من بوابة عبد القيوم حتى قبة المهدي مقر الاستقبال الرسمية.



واستعرض نائب رئيس حزب الامة برنامج الامام الصادق بعد وصوله اليوم الثاني حيث سيلتقي بقيادات الحزب وبالقوى السياسية بدار حزب الامة وبالاعلاميين والبعثات الدبلوماسية كما سيلتقي برؤساء حزب الامة بالولايات وقيادات الانصار بهيئة شئون الانصار وستصحبه برامج مصاحبة.



وقال فضل الله في سؤال عن دخول حزب الامة القومي في حوار مع الحكومة حول إعداد مشروع الدستور إن حزبه لا يجري اي حوار ثنائي مع الحكومة الا حوارا شاملا يشارك فيه كل أبناء الشعب السوداني والقوى السياسية لضمان استحقاقاتها.



و قال “في ما يتعلق بالدستور والانتخابات القادمة فإن حزب الأمة لا يشارك فيها إلا مع جميع القوى السياسية بالبلاد حتى يضمن ما يلبي تطلعات الشعب السوداني”.



و من جانبها قالت سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة القومي إن مشاكل السودان لا تحل إلا بقوة إرادة الشعب السوداني وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.





أعلن حزب الأمة القومي، أن الإمام الصادق المهدي رئيس الحزب سيعود للبلاد يوم الأربعاء الموافق ١٩-١٢-٢٠١٨ م الساعة الخامسة مساء بعد غياب دام زهاء العام خارج البلاد التقى خلالها بكل الجهات المهتمة بالشأن السوداني سيما الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والتريكو.