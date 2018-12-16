تشيلسي يخطف فوزا ثمينا من برايتون
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:53 م
الفجر الرياضي
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خطف فريق تشيلسي الإنجليزي انتصاراً ثميناً من فريق برايتون بهدفين مقابل هدف من فريق برايتون باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة السابعة عشر من الدوري.
انهي تشيلسي الشوط الأول متفوقاً بهدفين مقابل لاشئ، سجل الهدف الأول تقدم الإسباني بيدرو بالهدف الأول في الدقيقة 17 ثم أضاف هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني قلص فريق برايتون النتيجة عن طريق مارش في الدقيقة 66 لينتهي اللقاء 2-1.
وبهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده للنقطة 37 في المركز الرابع فيما توقف رصيد برايتون عند النقطة 21.
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