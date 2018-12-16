ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. "لي لي" ابنة داليا مبارك في ظهورها الأول (صورة)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:55 م
شاهد.. لي لي ابنة داليا مبارك في ظهورها الأول (صورة)
داليا مبارك
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

نشرت الفنانة داليا مبارك، الصورة الأولى لطفلتها "لي لي"، في أول إطلالة لها منذ ولادتها.


وشاركت "داليا مباشر" جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورتها الأولى مع ابنتها الصغيرة "لي لي سمر".

 

وعلقت "داليا"، على الصورة قائلة: "إلى كل الأشياء التي حملتها يدي أنت الأفضل لي"، وتفاعل متابعيها مع صورتها وكلماتها المؤثرة متمنين لهما السعادة والصحة".

 

وكانت الفنانة داليا مبارك، وضعت طفلتها الأولى الشهر الماضي، وأطلقت عليها اسم "لي لي سمر"، كاشفة في تصريحات سابقة أنها لن تنشر صور ابنتها فور ولادتها، ولكنها ربما ستشارك محبيها بصورها وهي أكبر عمرًا.

 

أعلنت الفنانة السعودية ​داليا مبارك،​ عن ولادة إبنتها الأولى من زوجها رجل الأعمال الأميركي الهيم.

 

ونشرت عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة كرتونية لأم تحمل طفل مع علامات القلوب وعلّقت بالقول: "الحمدالله  LILY SUMMER".

المزيد عن: لي لي داليا مبارك ابنة داليا مبارك
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
3
x
15:30
2
آرسنال
برايتون
1
x
15:30
2
تشيلسي
ليفربول
0
x
18:00
0
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
-
x
17:15
-
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
0
x
16:30
0
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:30
0
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
1
x
17:00
0
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
0
x
17:00
0
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
17:30
0
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل