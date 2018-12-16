شاهد.. "لي لي" ابنة داليا مبارك في ظهورها الأول (صورة)

نشرت الفنانة داليا مبارك، الصورة الأولى لطفلتها "لي لي"، في أول إطلالة لها منذ ولادتها.





وشاركت "داليا مباشر" جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بصورتها الأولى مع ابنتها الصغيرة "لي لي سمر".

وعلقت "داليا"، على الصورة قائلة: "إلى كل الأشياء التي حملتها يدي أنت الأفضل لي"، وتفاعل متابعيها مع صورتها وكلماتها المؤثرة متمنين لهما السعادة والصحة".

وكانت الفنانة داليا مبارك، وضعت طفلتها الأولى الشهر الماضي، وأطلقت عليها اسم "لي لي سمر"، كاشفة في تصريحات سابقة أنها لن تنشر صور ابنتها فور ولادتها، ولكنها ربما ستشارك محبيها بصورها وهي أكبر عمرًا.

أعلنت الفنانة السعودية ​داليا مبارك،​ عن ولادة إبنتها الأولى من زوجها رجل الأعمال الأميركي الهيم.

ونشرت عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة كرتونية لأم تحمل طفل مع علامات القلوب وعلّقت بالقول: "الحمدالله LILY SUMMER".