كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool vs united في الدوري الانجليزي 2018-2019 بث مباشر

ننشر توقيت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الاحد، وذلك ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم في الجولة السابعة عشر من البريميرليج هذا الموسم، حيث الريدز الذي يقوده الكابتن ونجم الكرة المصرية محمد صلاح، يبحث على الضرب بقوة أمام جماهيره والعمل على تحقيق النقاط الثلاثة من أجل العمل على وصول والعودة من جديد إلى صدارة ترتيب الدوري الانجليزي 2019 هذا الاسبوع، وذلك بعد أن خسرها يوم أمس السبت لصالح حامل اللقب نادي مانشستر سيتي بعد فوزه على ايفرتون بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد، أما فريق المانيو الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فيخوض مباراة ليفربول اليوم في الدوري وعينه على العودة بالنقاط الثلاثة وتجاوز النتائج السلبية التي تعاني منها كتيبة الشياطين الحمر على مستوى البريميرليج حيث بدا يفقد الكثير من أماله في المشاركة في دوري الابطال الموسم الرياضي القادم، وفي هذا التقرير شوف تجدون موعد المباراة وأيضا القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا بدون تشفير.

كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool vs united في الدوري الانجليزي 2018-2019 بث مباشر

أولا نود الإشارة إلى أن توقيت وموعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد سوف يكون ضمن اهم مباريات اليوم الاحد 16 ديسمبر 2018 في هذه الامسية الكروية على أرضية ملعب الانفليد معقل الريدز بقيادة الحكم مارتن اتكينسون الذي سوف يعلن على إنطلاق مجريات مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في هذه الاوقات :

كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool vs united في الدوري الانجليزي 2018-2019 بث مباشر

الساعة 18.00 بتوقيت مصر





الساعة 19.00 بتوقيت السعودية





الساعة 20.00 بتوقيت الامارات





الساعة 17.00 بتوقيت الجزائر





الساعة 17.00 بتوقيت المغرب





الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش العالمي

كول كورة - coolkora مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool vs united في الدوري الانجليزي 2018-2019 بث مباشر

اما القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشرة في مباريات الدوري الانجليزي اليوم، عزيزي القارئ سوف تكون هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة في الوطن العربي من خلال تردد قناة بي ان سبورت bein sports hd2 في حين أن معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد سوف يكون هو الكابتن الجزائري حفيظ الدراجي.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا

في حين أن القناة المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مجانا في مباريات الدوري الانجليزي اليوم، فمن المتوقع أن تذيع هذه المباراة العديد من القنوات الرياضية المفتوحة على القمر الاوروبي، والتي من أبرزها تردد قناة idman tv الاذربجانية والتي تذاع على هذا التردد





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