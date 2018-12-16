مدير "بحوث البترول" يشارك فى فعاليات مجلس البحث العلمي العماني

شارك الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول المصري في مجلس البحث العلمي العماني، بحضور الدكتور هلال الهنائي الأمين العام للمجلس و الدكتور علي الشيذاني مدير المراكز البحثية بالمجلس و دكتور سليمان التوبي مدير منصة إيجاد، لبحث سبل التعاون بين الجهتين وستستغرق الزيارة أربعة ايام وذلك بمقر المجلس بمسقط.





استهل اللقاء بترحيب الدكتور هلال بالحضور موضحا خلاله بإنجازات المجلس و الدور الذي يقوم به في ما يتعلق بالجوانب البحثية المتعددة .





ومن جانبه اعرب مدير معهد بحوث البترول، عن سعادته بهذا اللقاء، حيث تم استعراض قدرات المعهد البحثية والعلمية والانتاجية التي تساهم في حل مشاكل قطاعي البترول والصناعة و التي تخدم أكثر من ١٥٠ جهة محلية وعالمية وذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ خبيرا في مختلف التخصصات و بنية تحتية متمثلة في أحدث المعامل والأجهزة الحاصله على شهادات الجودة المعتمدة عالميا.





وأكد أن معهد بحوث البترول يؤمن بأهمية توطيد العلاقات مع الجهات البحثية المختلفة.

وقام مدير معهد بحوث البترول بإهداء ميدالية المعهد للأمين العام.





ياتى هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات اجتماع دكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي المصري مع الجانب العماني بشأن توقيع برتوكول للتعاون مع معهد بحوث البترول المصري ومثيلتها في عمان وتبادل الباحثين في مجال البترول والمراكز البحثية الأخرى.



