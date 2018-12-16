مدير "بحوث البترول" يشارك فى فعاليات مجلس البحث العلمي العماني
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:51 م
محمد صلاح
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شارك الدكتور ياسر مصطفي مدير معهد بحوث البترول المصري في مجلس البحث العلمي العماني، بحضور الدكتور هلال الهنائي الأمين العام للمجلس و الدكتور علي الشيذاني مدير المراكز البحثية بالمجلس و دكتور سليمان التوبي مدير منصة إيجاد، لبحث سبل التعاون بين الجهتين وستستغرق الزيارة أربعة ايام وذلك بمقر المجلس بمسقط.
استهل اللقاء بترحيب الدكتور هلال بالحضور موضحا خلاله بإنجازات المجلس و الدور الذي يقوم به في ما يتعلق بالجوانب البحثية المتعددة .
ومن جانبه اعرب مدير معهد بحوث البترول، عن سعادته بهذا اللقاء، حيث تم استعراض قدرات المعهد البحثية والعلمية والانتاجية التي تساهم في حل مشاكل قطاعي البترول والصناعة و التي تخدم أكثر من ١٥٠ جهة محلية وعالمية وذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ خبيرا في مختلف التخصصات و بنية تحتية متمثلة في أحدث المعامل والأجهزة الحاصله على شهادات الجودة المعتمدة عالميا.
وأكد أن معهد بحوث البترول يؤمن بأهمية توطيد العلاقات مع الجهات البحثية المختلفة.
وقام مدير معهد بحوث البترول بإهداء ميدالية المعهد للأمين العام.
ياتى هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات اجتماع دكتور خالد عبد الغفار وزير البحث العلمي المصري مع الجانب العماني بشأن توقيع برتوكول للتعاون مع معهد بحوث البترول المصري ومثيلتها في عمان وتبادل الباحثين في مجال البترول والمراكز البحثية الأخرى.
تم إنشاء معهد بحوث البترول المصرى بموجب القرار الجمهورى رقم 541 لعام 1974 وهو من المعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى التى يترأسها وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بهدف امداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنيه بمفرده أو بالمشاركة مع جهات أخرى.
وقد ساهمت فرنسا مشكورة مادياً في إنشاء المعهد وإمداده بالعديد من التجهيزات العلمية والمعملية ، كما ساهم معهد البترول الفرنسي بخبراته الفنية في إنشاء المعهد وتدريب أعداد من أعضاء هيئة البحوث ومساعديهم بفرنسا ، بجانب إجراء مشروعات بحثية مشتركة بين المعهدين.
هذا ويعتبر معهد بحوث البترول المعهد البحثي الوحيد بين معاهد ومراكز البحث العلمي بمصر الذي يرأس مجلس إدارته بموجب القرار الجمهوري الخاص بإنشائه السيد المهندس / وزير البترول و الثروة المعدنية كما يرشح السيد المهندس / وزير البترول عدداً من قيادات قطاع البترول لعضوية مجلس الإدارة الأمر الذي يحقق ربط المعهد بمشاكل واحتياجات القطاع بطريقة مباشرة.
منذ انشاء المعهد عام 1976 وحتي الان وهو يضم في هيكله 7 أقسام بحثيه تغطي مختلف الأنشطه في قطاعات البترول و الغاز الطبيعي .
ومع تزايد الأنشطة البحثية بالمعهد، وتطوير العديد من نتائج البحوث إلي مراحل التطبيق بدأ المعهد في إنشاء مراكز الخدمات ذات الطابع الخاص التي وصل عددها في الوقت الحاضر إلي تسـع مراكز تقدم خدماتها التطبيقية لقطاع البترول في مجالاته المختلفة وكذلك لبعض القطاعات الأخري في مصر.
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