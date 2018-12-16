كورة ستار link - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز | لايف
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:49 م
عمرو عادل
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كورة ستار link - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز | لايف
أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
كورة ستار link - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز | لايف
ويقود النجم المصرى محمد صلاح الخط الهجوم لفريق ليفربول ضد المان يونايتد، حيث جاء التشكيل الأساسى للريدز كالتالى..
أليسون، كلاين، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، كيتا، صلاح، فيرمينو، ماني.
يبدأ مانشستر يونايتد أمام ليفربول بتشكيل يضم كل من:
دي خيا، دالوت، سمولينج، ليندلوف، دارميان، هيريرا، ماتيتش، راشفورد، لينجارد، يونج، لوكاكو.
كورة ستار link - مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 16-11-2018 الدوري الإنجليزي الممتاز | لايف
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