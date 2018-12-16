الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:47 م
عمرو عادل
Advertisements
Advertisements
الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر
يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.
تغييرات كثيرة في تشكيل الفريقين، ليفربول يدخل المباراة لأول مرة بناثان كلاين الظهير الأيمن، في ظل إصابة أرنولد وجيمس ميلنر، بالإضافة لإبتعاد هندرسون قائد الفريق عن التشكيل الأساسي.
الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر
الناحية الأخرى، قرر جوزية مورينيو إستبعاد بول بوجبا من تشكيل الفريق الأساسي، وجلوسه إحتياطياً، في ظل مشاركة لينجارد وراشفورد خلف المهاجم الأساسي لوكاكو.
ليفربول يدخل المباراة من أجل الفوز حتى يستعيد الصدارة التي انقض عليها جوارديولا ومانشستر سيتي أمس، بينما مانشستر يونايتد، الإنتصار يعني له عودة الثقة واحياء أماله من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال.
الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد مانشستر يونايتد مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مجانا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر
Advertisements