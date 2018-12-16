الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر

يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ليفربول في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد رود.





تغييرات كثيرة في تشكيل الفريقين، ليفربول يدخل المباراة لأول مرة بناثان كلاين الظهير الأيمن، في ظل إصابة أرنولد وجيمس ميلنر، بالإضافة لإبتعاد هندرسون قائد الفريق عن التشكيل الأساسي.

الشوط الأول بث مباشر لايف .. مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد | بدات مشاهدة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بث مباشر

الناحية الأخرى، قرر جوزية مورينيو إستبعاد بول بوجبا من تشكيل الفريق الأساسي، وجلوسه إحتياطياً، في ظل مشاركة لينجارد وراشفورد خلف المهاجم الأساسي لوكاكو.





ليفربول يدخل المباراة من أجل الفوز حتى يستعيد الصدارة التي انقض عليها جوارديولا ومانشستر سيتي أمس، بينما مانشستر يونايتد، الإنتصار يعني له عودة الثقة واحياء أماله من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال.