ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يستضيف ملعب أنفيلد مساء اليوم الإثنين مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن الجولة السابعة عشرة في الدوري الانجليزي لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، في لقاء كروي قوي يقام في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر، ويتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت HD2 باللغة العربية من تعليق الإعلامي حفيظ دراجي .

رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (Mo Salah) بث مباشر Online – كول كورة Liverpool

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رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (Mo Salah) بث مباشر Online – كول كورة Liverpool

يلا شوت .. ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر | كورة لايف | كورة اون لاين

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رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد (Mo Salah) بث مباشر Online – كول كورة Liverpool



