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الأموال العامة تضبط موظفا بشركة بترول بتهمة النصب على أحد المواطنين

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:44 م
الأموال العامة تضبط موظفا بشركة بترول بتهمة النصب على أحد المواطنين
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط موظغ بشركة للخدمات البترولية بتهمة الاستيلاء على 15 ألف جنيه من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه في الشركة التي يعمل بها.

 

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "مجدي. م. ب"، مقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من المدعو "أحمد. ع. ا"، سن 29، يعمل بشركة للخدمات البترولية، ومقيم بالبساتين، بمحافظة القاهرة، لقيامه بطلبه وحصوله على مبلغ 15 ألف جنيه من الشاكي بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له بالشركة محل عمله سالفة الذكر -على خلاف الحقيقة- مدعيًا علاقاته ونفوذه المزعوم لدى المسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه من الشاكي.

 

ومن خلال البحث والتحرى أسفــرت تحـــريـــات إدارة مكـــافحــة جــــرائــم الـــرشــوة واستغــــلال النفـــــوذ عــن صحة بلاغ الشاكي، وبتقنـــين الإجــراءات تم ضبطه بدائرة سكنه.

 

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة تفصيلًا.


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