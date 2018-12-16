كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool | يلا شوت

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع لقاء المتعة والإثارة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد 16/ 12/ 2018 في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.