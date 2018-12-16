الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار اليوم

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، كما سيتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية على القناة bein sports HD 2 بتعليق المتميز حفيظ دراجي.

الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار اليوم

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الاسطورة يلا شوت كورة لايف،يبحث ليفربول عن الفوز في مباراة اليوم ليعود لصدارة الدوري، حيث أنهي ليفربول الجولة السابقة بفوز رائع على بورنموث تصدر الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي بعد خسارته للمباراة الأولى في الدوري، بينما يسعى مانشستر يونايتد للفوز في لقاء اليوم لتحسين ترتيبه بالدوري الذي يحتل فيه المركز السادس.

الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار اليوم

متابعة اللقاء:





وصل فريق مانشستر يونايتد لملعب الأنفيلد.

عمليات الإحماء الآن داخل ملعب الأنفيلد.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مباشر

يذكر التاريخ أن الأفضلية لمانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة، حيث تقابل الفريقان في 49 مواجهة جمعت بينهما فاز مانشستر يونايتد في 24 مباراة بينما فاز ليفربول ب17 مباراة وخيم التعادل في 8 مباريات.

الآن رابط شغال: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الاسطورة يلا شوت الجديد yalla shoot كورة ستار اليوم



