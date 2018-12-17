"العناني": الرئيس السيسي كان حريصًا على افتتاح عددًا من المشروعات الآثرية بنفسه

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن القيادة السياسية في مصر تولي المشاريع الآثرية اهتمامًا فوق العادة، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه عددًا من المشروعات الآثرية في هذا العام، سواء بزيارة الموقع مباشرة أو بالفيديو كونفرانس.



وأوضح العناني، أن دعم رئاسة الجمهورية لا يقتصر على الدفع المعنوي والمتابعة المستمرة فقط، وإنما بتوفير كل التمويلات اللازمة للمشاريع الآثرية الضخمة وفي كل القطاعات.



وقال إن رئيس الجمهورية تفضل بافتتاح متحف آثار مطروح، عن طريق الفيديو كونفرنس، والمشروع الذي يأتي بالتعاون مع محافظة مطروح.



وأضاف أن رئيس الجمهورية تفضل أيضًا بافتتاح مشروع ترميم الجامع الأزهر الشريف، والذي شهده عدد من القيادات السياسية والعربية وعلى رأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي قام بالالتفات نحو صعيد مصر حيث قام بافتتاح متحف سوهاج القومي، ورافقه خلال جولته بالمتحف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



وأكد أن عام 2018 شهد عدد من الافتتاحات الآخرى أيضًا، مثل مشروع ترميم ثلاثة مباني أثرية بمنطقة باب الوزير، وترميم مقعد الأمير ماماي السيفي في الجمالية، وافتتاح المتحف المكشوف لمسلة المطرية.



وأكمل أنه في عام 2018 أيضًا تم افتتاح ضريح سيدي علي زين العابدين بالسيدة زينب بعد انتهاء ترميمه، وافتتاح متحف آثار تل بسطا بمحافظة الشرقية ومشروع تطوير المنطقة الأثرية هناك، افتتاح النصف الغربي من مسجد زغلول الأثري بمدينة رشيد، وافتتاح مسجد العباسي بمدينة بورسعيد، وافتتاح مسجد أنجا هانم بالأسكندرية، وافتتاح مسجد تنطدي بقرية شالي بواحة سيوة.



وأشار العناني، إلى أنه في 2018 انتهينا من إعداد سيناريو العرض الجديد للدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير، كما تم افتتاح قاعة آثار يويا وثويا بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى تأسيسه الـ 116في احتفالية ضخمة يوم ١٩ نوفمبر.



جاء ذلك على هامش كلمة وزير الآثار أثناء الإعلان عن كشف مقبرة واح تي في سقارة، وهو الكشف الذي قامت به بعثة المجلس الأعلى للآثار، وهي مقبرة صخرية ملونة من عهد الملك نفر إير كا رع ثالث ملوك الأسرة الخامسة، القرن 25 قبل الميلاد، ومازال العمل مستمر بها.



واستثمر الوزير، فرصة هذه الكلمة ووجه رسالة شكر للسيدات والسفراء والنواب وكافة قطاعات الدولة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية على تواجدهم المستمر والمكثف والمنتظم على مدار فعاليات الوزارة خلال عام 2018 الذي كان ذاخرًا باكتشافات أثرية عديدة، قام بالعرض لأبرزها.