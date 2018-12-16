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جمال عبدالرحيم: وفاة أرملة الكاتب الصحفي والنقابي كامل زهيري

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:23 م
جمال عبدالرحيم: وفاة أرملة الكاتب الصحفي والنقابي كامل زهيري
الكاتب الصحفي كامل زهيري نقيب النقباء
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن وفاة أرملة الكاتب الصحفي الكبير والنقابي الراحل كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق، ووالدة الزميل الكاتب الصحفي عمرو كامل زهيري.


وقال "عبدالرحيم" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رحم الله الفقيدة العزيزة، وأسكنها فسيح جناته، ولأسرتها ولنا جميعًا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".


يذكر أن الكاتب الصحفي كامل زهيري "نقيب النقباء" كان توفى يوم الإثنين 24 نوفمبر عام 2008، بعد حياة حافلة بالعطاء للصحافة المصرية ونقابة الصحفيين المصريين.
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