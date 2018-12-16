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لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع حيث ان ليفربول اليوم يعيش حالة من الهدوء نظرا لتصدره الدوري الانجليزي وتاهلع لدور السادس عشر من دوري ابطال اوروبا بقيادة المدير الفني المخضرم يورجن كلوب بعد ان احرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف الفوز على نابولي وحقق الانتصار الاغلى في ايطاليا ليصعد الريدز الى تصفيات الدور 16 اما محليا يحتل ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 42 نقطة اجمعهم في فوز عدد 13 مباراة وحقق التعادل فب 3 مباريات ولم يهزم في اي مباراة حتى يصبح الفريق الوحيد الذي لم يهزم خلال منافسات الدوري الانجليزي، كما يعتمد المدير الفني يورجن كلوب على ثلاثي خط الهجوم محمد صلاح وماني وفيرمينيو بشكل قوي في مباراة اليوم لتحقيق الفوز والاستمرار في الصدارة، بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث حي مباشر الدوري الانجليزي.

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صلاح اساسي | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان | ليفربول ومان يونايتد

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