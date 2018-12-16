الزائدة الدودية تجبر داير على الغياب عن توتنهام حتى نهاية العام

أعلن توتنهام الإنجليزي عن خضوع لاعبه الدولي إيريك داير لعملية إزالة الزائدة الدودية.





وأشارت صحيفة صن البريطانية بأن داير سيغيب عن مباريات توتنهام القادمة ولن يعود حتى بداية العام الجديد.





وقال توتنهام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "لقد خضع إيريك داير لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. سيخضع داير الآن لفترة تعافي ومن المتوقع أن يعود للتدريب مع الفريق في يناير المقبل".





يذكر أن إيريك داير غاب عن مباراة الفريق أمس أمام بيرنلي والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله الدنماركي كريستيان إيريكسن.