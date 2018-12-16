ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزائدة الدودية تجبر داير على الغياب عن توتنهام حتى نهاية العام

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:21 م
الزائدة الدودية تجبر داير على الغياب عن توتنهام حتى نهاية العام
طباعة
Advertisements
ريهام عبدالمحسن
 
Advertisements
أعلن توتنهام الإنجليزي عن خضوع لاعبه الدولي إيريك داير لعملية إزالة الزائدة الدودية.

وأشارت صحيفة صن البريطانية بأن داير سيغيب عن مباريات توتنهام القادمة ولن يعود حتى بداية العام الجديد.

وقال توتنهام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "لقد خضع إيريك داير لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية. سيخضع داير الآن لفترة تعافي ومن المتوقع أن يعود للتدريب مع الفريق في يناير المقبل".

يذكر أن إيريك داير غاب عن مباراة الفريق أمس أمام بيرنلي والتي انتهت بفوز فريقه بهدف نظيف سجله الدنماركي كريستيان إيريكسن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
1
x
15:30
1
آرسنال
برايتون
0
x
15:30
1
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
2
x
13:00
0
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:30
0
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
22:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل