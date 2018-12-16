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الأمم المتحدة تمنح فاطمة ناعوت لقب سفيرة الإنسانية (صور)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:20 م
الأمم المتحدة تمنح فاطمة ناعوت لقب سفيرة الإنسانية (صور)
فاطمة ناعوت
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أحمد رمضان متولي
 
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كرمت منظمة الأمم المتحدة للفنون (unarts) الكاتبة القديرة فاطمة ناعوت، بمنحها لقب سفيرة الإنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة، تقديرا لإنجازاتها وإسهاماتها المتعددة فى دعم ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وأعربت ناعوت  فى تصريحات لها عن سعادتها بالتكريم، واعتزازها باللقب الذى منحته الأمم المتحدة لها، معتبرة أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع، مثمنة على خطوة الرئيس السيسي باعتبار عام 2018 هو عام ذوى الاحتياجات، مشيرة إلى ضرورة دمجهم فى المجتمع وإبراز قدراتهم واحتوائهم.

 

جاء تكريم ناعوت خلال احتفالية "ملتقى الإنسانية" بمسرح الجلاء بالقوات المسلحة، وهي احتفالية حصاد العام لذوى القدرات الخاصة، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للفنون، وذلك بحضور الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، والفنان وليد عوني مؤسس فرقة الرقص الحديث، وعدد آخر من الفنانين والمثقفين.

 

يذكر أن الشاعر فاطمة ناعوت، كاتبة وشاعرة ومترجمة ومهندسة معمارية مصرية، لها عدة مجموعات شعرية منها "نقرة إصبع" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وديوان "على بعد سنتيمترٍ واحد من الأرض"، ومجموعة "قطاع طولي في الذاكرة" صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وديوان "فوق كفِّ امرأة"، وديوان "قارورة صمغ" بالصينية والإنجليزية، دار "ندوة بريس" –هونج كونج 2007، وديوان "لها هيكلُ الزهر"، صادر عن دار "النهضة العربية".

الأمم المتحدة تمنح فاطمة ناعوت لقب سفيرة الإنسانية (صور)
الأمم المتحدة تمنح فاطمة ناعوت لقب سفيرة الإنسانية (صور)
الأمم المتحدة تمنح فاطمة ناعوت لقب سفيرة الإنسانية (صور)
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