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لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. "الرقابة الإدارية" تنتهي من أول دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:19 م
لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. الرقابة الإدارية تنتهي من أول دراسة متكاملة لحل قضايا الاستثمار
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هبة عبد الحفيظ
 
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أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أنه في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة بمليارات الجنيهات وأثرت سلباً على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فقد أعدت دراسة لأسباب خسارة تلك القضايا ووضع تصور لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب إتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.

 

وتابعت الهيئة، أنه في ضوء الموافقة المبدئية لرئيس الجمهورية على تلك الدراسة فقد وجه مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية للوصول بهذه الدراسة إلى شكلها النهائي تمهيدا لإقرارها.

المزيد عن: الرقابة الإدارية الاستثمار الأجنبي
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