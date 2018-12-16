يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف Youtube

تقدم بوابة "الفجر الرياضي" بث مباشر وحي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، في الجولة السابعة عشر، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي اليوم 16_ 12 _ 2018

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول ومان يونايتد لايف Youtube

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام السادسة مساءً ، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق حفيظ دراجي.





ويدخل الريدز المباراة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المرتبة الأولى، بينما يأتي مان يونايتد سادسًا برصيد 26 نقطة.