koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:09 م
عمرو عادل
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koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
أشاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، قبل المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.
ونقلت صحيفة “ميرور” البريطانية، عن مورينيو قوله: “أعتقد أنه تطور بشكل جيد على جميع المستويات، منذ أن كان في تشيلسي، لديه تطور جسدي مذهل”.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
وأضاف: “كان في السابق هشًا، لكنه الآن رجل قوي وسريع، من الناحية النفسية لم يتكيف بسرعة بعدما جاء من فريق صغير في سويسرا مثل بازل إلى نادٍ كبير في إنجلترا”.
وواصل مورينيو “أتذكر أنني أشركته أمام توتنهام في وايت هارت لين، وفي ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي، وكان هذا كثيرًا بالنسبة له”.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
وأردف: “أنه يلعب الآن في أي مكان وضد أي فريق، يمكنه اللعب لريال مدريد أو برشلونة، عندما يلعب يقول أنا محمد صلاح ولا أخشى من أحد”.
أكمل “اكتسب خبرة كبيرة في إيطاليا، جعلوا منه لاعبًا رائعًا، وأصبح مختلفًا تمامًا عن اللاعب الذي جلبناه من بازل إلى تشيلسي”.
هو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا لا أعتقد أن معرفتي به سابقًا ستساعدني، لأنه كان مجرد لاعب سابق، والآن أصبح نجمًا كبيرًا”.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
وأردف “محمد صلاح يعد قوة نووية بالنسبة لليفربول، أعتقد أنه يجب علينا التفكير فيه، وفي أفضل طريقة للتعامل مع لاعب رائع مثله”.
koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | Youtube
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