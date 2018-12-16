"بيطري بني سويف": تحصين 7620 حيوانًا و1410 طيور ضد أمراض الشتاء

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قال الدكتور طارق الوكيل، مدير عام مديرية الطب البيطري ببني سويف، اليوم الأحد، إن المديرية دفعت بعدة حملات بيطرية، بمراكز وقرى المحافظة، تمكنت خلالها من تحصين 7620 ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الضأن، وعلاج 1410 حالة من الأمراض التي تصيب النشاط الداجني، خلال فصل الشتاء.



وأوضح مدير الطب البيطري، أنه في نشاط الرعاية والعلاج فحص وعلاج 1669حيوانًا من الأبقار والجاومس والأغنام، وتقديم الرعاية التناسيلة لـ733 حيوانًا وتوفير العلاج لـ54 حيوانًا من الأمراض الإنتاجية "أمراض الضرع وحديثى الولادة".



وأضاف، في مجال مواجهة الأمراض الوبائية، تم تلقيح 97 حيوان ضد مرض الوادي المتصدع، وتحصين 7620 ضد مرضى الجلد العقدي وجدري الضأن، وتحصين 34 حيوان، واختبارات درن لـ90حيوان، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، من الأمراض التي قد تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.



وذكر "الوكيل" أنه فيما يتعلق بدعم الثروة الحيوانية، فتم تلقيح 1779 حيوان "أبقار وجاموس" تلقيح صناعي، فضلًا عن تنفيذ 10 ندوة رشادية في مجالات التربية ومواجهة الأمراض الموسمية، حضرها 249 من المربين والمزارعين.



وأشار مدير الطب البيطري، إلى أن حملات التفتتش على اللحوم أسفرت عن ضبط 56 كيلو من اللحوم غير صالحة، بالإضافة إلى الإشراف على سلخ ودبغ 600 جلد، للحفاظ على قيمتها الإقتصادية وبشكل صحي وبيئي سليم.



جاء ذلك خلال لقاء المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، بمدير عام مديرية الطب البيطري، بديوان عام المحافظة، لمناقشة تقرير متابعة الوضع في قطاع الطب البيطري، أولا بأول وأهم الجهود المبذولة في المجال، خلال الفترة من 8 إلى 13 ديسمبر الجاري.



من جانبه كّلف المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، مسؤولي الطب البيطري بالتوسع في القوافل البيطرية لتمتد إلى النجوع والعزب، مشددًا على أهمية تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر، والعمل على تطوير المنظومة التى تتعلق بسلعة أساسية.



وكّلف المحافظ، مدير الطب البيطري، بحزمة من الإجراءات تستهدف تعظيم عوائد الثروة الحيوانية، والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تهيئة الوضع لتحفيز صغار المربين على الإستمرار في نشاطهم، مؤكدًا أن قطاع الطب البيطري له أبعاده الإجتماعية والاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

