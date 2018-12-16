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حفل تأبين قدري محمود حنفي بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:11 م
حفل تأبين قدري محمود حنفي بالمجلس الأعلى للثقافة.. الأربعاء
قدرى محمود حنفي
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أحمد رمضان متولي
 
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تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، يقيم المجلس الأعلي للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري حفل تأبين الدكتور قدرى محمود حفني استاذ علم النفس، بعنوان محمود حفني "رحلة العطاء - التميز - القدوة "، وذلك يوم الأربعاء المقبل 19 ديسمبر، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بدار الأوبرا. 

 

تنظم الندوة لجنة علم النفس ومقررها الدكتور شاكر عبد الحميد، يديرها الدكتور محمد سيد خليل.

 

تقسم احتفالية التأبين  لجزئين يحتوي الجزء الأول منها علي عرض  فيلما تسجيليا عن الراحل الكبير،ثم كلمة للدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس، والدكتور شاكر عبد الحميد مقرر لجنة الفلسفة .

 

الجزء الثاني من الحفل يتحدث فيه كلا من: الدكتور طه المستكاوي، الدكتور فتحي الشرقاوي، الدكتور فريد زهران، الدكتورة نادية أبو غازي، الدكتورة سعدية بهادر، الدكتور أيمن عامر، الدكتورة آمال كمال، الدكتور طريف شوقي، ويختتم الحفل بتقديم درع المجلس لأسرة الفقيد.

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