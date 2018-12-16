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يعلم جوردن هندرسون قائد ليفربول أن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد ستكون صعبة، لكنه شدد على أن زملائه لا يخشون المواجهة.





ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 17 من الدوري الإنجليزي في السادسة من مساء الأحد.





وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه نقلا عن مجلة يوم المباراة: "نعرف أن اليوم ستكون الأمور صعبة. نحن نستضيف مانشستر يونايتد على ملعبنا وهي مباراة تحمل خلالها مسؤولية كبيرة كلاعب لليفربول".

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وأضاف "لا يوجد لدينا أحد يهاب خوض تلك المباراة وجميعنا يعرف تاريخ هذه المواجهة، لكن الأمر كله يتعلق بكيفية الظهور بأفضل شكل وحسن التعامل مع الموقف والتأكد من حجم اللقاء وألا تقوم بأمور ليست مهمة".

وواصل كانت الأجواء رائعة مساء الثلاثاء الماضي في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا، بالنسبة لنا كفريق قررنا توجيه تركيزنا نحو المهمة التالية. الأمور لا تكون صعبة في تحويل التركيز عندما تلاقي فريق مثل مانشستر يونايتد. الأداء كان رائعًا ضد نابولي وكذلك النتيجة، وهو ما يمنحنا فرصة تجنب التفكير في دوري الأبطال وصولاً للمرحلة التالية في البطولة خلال العام الجديد". KORA STAR HD لايف| liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان | كلاسيكو انجلترا مباشر واستمر "كلنا كمشجعين الفريق سنستمتع بالقرعة غدًا لنتعرف على منافسنا المقبل وسنتحدث قليلًا فيما بيننا عن هذا المنافس كما هو الحال بين مشجعي الفريق. بعد ذلك سننصب التفكير على المباراة المقبلة فقط. الأمر كله يتعلق بالسلوك الذي نتبعه ووصل بنا لما نحن عليه الآن ومن المهم عدم تغير النهج الآن. لابد من التعامل مع كل مباراة أنها الأهم في الموسم. اللاعبون يجيدون التعامل بهذه الطريقة، أعتقد أن هذه الجملة تبدو تقليدية في كرة القدم لكنها مهم للغاية ولابد من الاعتماد عليها". KORA STAR HD لايف| liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان | كلاسيكو انجلترا مباشر وأردف هندرسون "نعرف أن سيكون هناك الكثير من الضوضاء حول اللحظة التي ستيم تتويجنا خلالها بشيء –في مختلف البطولات- لكن لا يهم ذلك حاليًا. في اللحظة التي تنظر فيها بعيدًا فقط تقف عند الأمور المهمة حقًا. تحلينا بهذا الأسلوب يوم الثلاثاء الماضي. لم نفكر فيما هو قادم بالنسبة لدوري الأبطال، كل ما فكرنا به هو كيف نصل لأفضل طريقة نخوض بها اللقاء ثم نرى ما سيحدث بعد نهاية اللقاء. كنا نتعامل هكذا قبل لقاء بورنموث ومباراة بيرنلي. ربما يكون الأمر مبتذلاً لكن التعامل مع كل مباراة وكأنها الأهم في الموسم هو الأمر الأفضل لك كلاعب كرة قدم محترف". KORA STAR HD لايف| liverpool يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الان | كلاسيكو انجلترا مباشر واستطرد "بالطبع ذلك لا يعني أننا نقلل من أهمية وحجم المباراة المقبلة. نعرف أن الأجواء يوم الثلاثاء كانت رائعة في آنفيلد وهو ما لاحظناه جميعًا".

وأتم قائد ليفربول "كفريق، أعتقد أننا أصبحنا أكثر نضجًا وتحسنًا في التعامل مع تلك المباريات. لكن عندما تصل لهذا المستوى يحاول فريق كبير آخر إيقافك وعلينا ألا نفقد هذا التركيز".