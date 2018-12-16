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بدء أعمال لجنة تحكيم مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:05 م
بدء أعمال لجنة تحكيم مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة
مسابقة تصميم الميادين
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أحمد رمضان متولي
 
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صرح اللواء أركان حرب مهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ببدء أعمال لجنة تحكيم مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنظمها شركة العاصمة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .

 

وأشار سيادته إلى أن هذه المبادرة تعد الأولي من نوعها لإتاحة الفرصة للمعماريين للمشاركة بإبداعاتهم في وضع حلول للفراغات المعمارية وعناصر فرش الطرق في هذا المشروع القومي.

 

وأوضح المهندس "محمد أبو سعدة" رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بأن الجهاز شارك في تنظيم هذه المسابقة التي تعد خطوة جديدة على طريق تطوير نمط النسيج العمراني في مصر.

 

كما أوضح "أبو سعدة" بأن لجنة التحكيم تضم كلا من: (أ.د "أيمن عاشور" عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، أ.د "أحمد شريف" رئيس قسم العمارة بالجامعة الامريكية، أ.د "أحمد عطا" أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، لواء مهندس "أشرف فطين" ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أ.د "سحر عطية" أستاذ العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مهندس "شهاب مظهر" استشاري تصميم المواقع، مهندس "محمد أبو سعدة" رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أ.د "محمد العلاوي" أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

 

الجدير بالذكر أن حفل إعلان الجوائز وافتتاح معرض المشروعات المشاركة بالمسابقة سيقام يوم الأربعاء الموافق 19/12/2018، الساعة 12 ظهرًا بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتجمع الخامس.

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