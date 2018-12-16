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تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي أثناء تهريبهم من مخبز ببندر الفيوم

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:01 م
تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي أثناء تهريبهم من مخبز ببندر الفيوم
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ريهام على
 
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تمكنت حملة تحت اشراف المحاسب عبدالفتاح شرف وكيل وزارة التموين والمحاسب جمال عبدالقوى مدير المكتب الفنى، ضبط " ٤٠٠" كيلو دقيق بلدي،و"٤٠"علبه بويات ودهانات منتهية الصلاحية بمحل لبيع الدهانات ببندر الفيوم.

وأشرف على الحملة، المهندس صديق ماضى والحملة برئاسة المهندس حماد سالم عطيه مدير عام إدارة تموين بندرأول والمهندس سليمان داود مخيمر رئيس الرقابة والمفتشون محمد بكرى جاد وخالد روبى وأحمد حنفى ومحمد غريب وعلاء حيدر ومحمود نافع.

حيث ضبط "٤٠٠" كيلو دقيق بلدي مدعم اثناء تهويبهم ليلا على تريسكل بأحد المخابز البلدية للسوق السوداء وتحرر محضر برقم ١٩٢١ جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب المخبزوتم ضبط "٤٠ " علبه بويات ودهانات منتهيه الصلاحية بمحل لبيع الدهانات ببندر الفيوم وتحرر محضر برقم ١٩٤٢ جنح أمن دولة طوارئ ضد مدير مسئول بالمحل.

كما تم تحرير العديد من المحاضر المنتوعه ما بين بيع بسعر أزيد من السعر الرسمي وغير مطابق للمواصفات ومحلات بدون ترخيص وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي أثناء تهريبهم من مخبز ببندر الفيوم
تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي أثناء تهريبهم من مخبز ببندر الفيوم
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