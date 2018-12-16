حفل توقيع كتاب "تدليس السنة والوضع في الحديث" للكاتب أحمد هلال

احتفلت منصة كتبنا أمس السبت، بتوقيع كتاب "تدليس السنة والوضع في الحديث" للكاتب احمد هلال، وذلك بقاعة مؤتمرات tyt بالدقي.

يتحدث الكتاب عن الوضع في الحديث ونشأته وأسبابه وعلاماته وجهود العلماء في هذا الصدد، ليبين لنا الكاتب أن الخلافات السياسية التي حدثت بعد مقتل عثمان كانت من أهم أسباب الكذب على رسول الله، بالإضافة إلى حركة الزندقة التي انتشرت انتشارا واسعا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية.

ورغم أن هذا الموضوع قد قتل بحثا إلا أن بعد ظهور جماعات التكفير والإرهاب سيق لنا الكثير من الأحاديث المكذوبة حتى يروجوا فكرهم وهو ما دفع الكاتب للخوض في هذا الموضوع ناهيك عن سريان آلاف من الأحاديث المكذوبة على السنة العامة بل والخاصة ايضا.

جدير بالذكر أن أحمد هلال كاتب وباحث في الشؤون الإسلامية، من مواليد 1990، حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، باحث ماجستير بقسم الشريعة بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، ماجستير مهني في إدارة الأعمال معتمد من جامعة كامبردج.