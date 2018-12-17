العناني: 2018 كان حافلًا بالاكتشافات الآثرية

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن عام 2018 كان حافلًا بالاكتشافات الآثرية وبالافتتاحات المتحفية وبالمشاريع التي تعمل على تحسين الخدمات في المواقع الآثرية.



وقال العناني، إن أبرز الاكتشافات في عام 2018 كانت عديدة ومتنوعة وتشمل عدد كبير من مناطق الجمهورية، ففي منطقة أهرامات الجيزة وتحديدًا بجانب الهرم الأكبر تم الكشف عن مقبرة حتبت.



وأضاف أن منطقة سقارة شهدت نشاطًا ملحوظًا حيث تم الكشف عن مجموعة من الدفنات وورشة للتحنيط جنوب هرم أوناس في سقارة، وبئر دفن بلغ عمقه 30 مترًا ويحوي دفنات كاملة وتوابيت خشبية.



وأشار إلى أن سقارة أيضًا شهدت الكشف عن ثلاث مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة، أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، بالإضافة إلى أربع مقابر أخرى ترجع الى الدولة القديمة.



وعن محافظة المنيا قال العناني، إن منطقة الغريفة الواقعة على بعد 6 كم شمال منطقة آثار تونا الجبل بمحافظة المنيا، شهدت الكشف عن جبانة أثرية لمقابر عائلية تضم مجموعة من آبار الدفن وتعود إلى نهاية العصور المصرية القديمة وبداية العصر البطلمي.



أما محافظة أسوان وتحديدًا في معبد كوم أمبو فقد تم الكشف عن تمثال أبو الهول وعدد من اللوحات بمشروع تخفيض المياه الجوفية في المعبد.



واختم الوزير كلمته بالحديث عن كشف محافظة الأقصر والذي تم في الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة العساسيف، وعن مدخل المقبرة رقم TT28، وعن لوحة وتابوتين أمام المقبرة رقم TT33 بنفس الموقع.



جاء ذلك على هامش كلمة وزير الآثار، أثناء الإعلان عن كشف مقبرة واح تي في سقارة، وهو الكشف الذي قامت به بعثة المجلس الأعلى للآثار، وهي مقبرة صخرية ملونة من عهد الملك نفر إير كا رع ثالث ملوك الأسرة الخامسة، القرن 25 قبل الميلاد، ومازال العمل مستمر بها.



واستثمر العناني فرصة هذه الكلمة ووجه رسالة شكر للسيدات والسفراء والنواب وكافة قطاعات الدولة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية على تواجدهم المستمر والمكثف والمنتظم على مدار فعاليات الوزارة خلال عام 2018 الذي كان ذاخرًا باكتشافات أثرية عديدة، قام بالعرض لأبرزها.