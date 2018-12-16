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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، بفريق مانشستر يونايتد ضمن الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي.





يستضيف ليفربول فريق مانشستر يونايد على ملعب أنفيلد في مدينة ليفربول.

HD كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | كوره ستار | KORA STAR TV | بث مباشر koora star

تنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة bein sport HD 2.





يسعى فريق ليفربول للفوز بالمباراة لتصدر جدول الدوري الإنجليزي.





يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 44 نقطة، أما مانشستر يوناتد فيأتي في المركز السادس برصيد 26 نقطة.