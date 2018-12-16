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كول كورة - مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر مباراة تشيلسي coolkora

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:52 م
كول كورة - مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر مباراة تشيلسي coolkora
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عمرو عادل
 
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كول كورة - مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر مباراة تشيلسي coolkora

مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم 16-12-2018 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون مباشر اون لاين في اطار منافسات الاسبوع الـ17 من الدوري الانجليزي.

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موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 2
المعلق : رؤوف خليف
الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية



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