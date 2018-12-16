كول كورة - مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر مباراة تشيلسي coolkora





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موعد مباراة تشيلسي وبرايتون اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : رؤوف خليف

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:30 مساء بتوقيت السعودية







