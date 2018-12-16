كول حصري لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 في الدوري الانجليزي 2018-2019 (يلا شوت)





يصطدم ليفربول ، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، غريمه التقليدى مانشستر يونايتد فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد" فى كلاسيكو إنجلترا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البريميرليج.





يدخل الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، المباراة باحثاً عن تحقيق فوزه الأول على مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى، بعد 5 مباريات خاضها فى السابق ضد اليونايتد منذ تدريبه الريدز.

كول حصري لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 في الدوري الانجليزي 2018-2019 (يلا شوت)





يورجن كلوب ومورينيو

يورجن كلوب ومورينيو

وخاض مدرب ليفربول 5 مواجهات أمام الشياطين الحمر فى البريميرليج، تعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، سجل هدفين وتلقت شباكه 4 أهداف.





وكان يورجن كلوب قد تولى تدريب الريدز فى أكتوبر عام 2015، عندما حل بديلا للمدرب الأيرلندى الشمالى بريندان رودجرز.





جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 42 نقطة، بينما يحل مانشستر يونايتد سادسا برصيد 26 نقطة.





كول حصري لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر 16-12-2018 في الدوري الانجليزي 2018-2019 (يلا شوت)















