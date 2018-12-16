انطلاق الدورة الـ21 من مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة الأربعاء المقبل

أعلنت دائرة الثقافة بالشارقة تنظيم مهرجان الفنون الإسلامية في دورته الحادية والعشرين تحت شعار "أفق"، وذلك في الفترة من 19ديسمبر2018م وحتى 19يناير2019م، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حيث ستقام الفعاليات في أكثر من موقع بإمارة الشارقة (متحف الشارقة للفنون، واجهه المجاز المائية، مركز مرايا للفنون "القصباء"، ساحة الخط، متحف الخط).

كما سيتم عقد المؤتمر الصحفي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018م ، في قاعة المؤتمرات – الطابق الثاني بدائرة الثقافة – منطقة اللية.