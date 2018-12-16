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بث الأسطورة مباشر الان .. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف live

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:48 م
بث الأسطورة مباشر الان .. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف live
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الفجر الرياضي
 
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بث الأسطورة مباشر الان .. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف live


أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة أوناي إيمري عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام  ساوثهامبتون المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي.

ويتواجد اللاعب المصري "محمد النني" على دكة البدلاء حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجانرز منذ قليل.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:-

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: بيليرين - ليشتستاينر - كوسييلني - مونريال

الوسط: توريرا - شاكا - جوندوزي

الهجوم: مخيتريان - أوباميانج - إيوبي

وأعلن الجهاز الفني لفريق ساوثهامبتون عن التشكيلة الرسمية لفريقه في لقاء اليوم والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: مكارثي

الدفاع: بيدناريك - هيسترجارد - يوشيدا

الوسط: فيري - هوبيرج - روميو - تارجيت

الهجوم: ريدموند - أرمسترونج - إنجز

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يقع ساوثهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط.
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