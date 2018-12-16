بث الأسطورة مباشر الان .. مشاهدة مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون بث مباشر أهم مباريات اليوم لايف live

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أعلن الجهاز الفني لفريق أرسنال بقيادة أوناي إيمري عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء اليوم أمام ساوثهامبتون المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي.





ويتواجد اللاعب المصري "محمد النني" على دكة البدلاء حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجانرز منذ قليل.





وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:-





حراسة المرمى: لينو





الدفاع: بيليرين - ليشتستاينر - كوسييلني - مونريال





الوسط: توريرا - شاكا - جوندوزي





الهجوم: مخيتريان - أوباميانج - إيوبي