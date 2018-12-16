دفاع متهمي "أحداث عنف الجيزة" يطلب استدعاء شهود الإثبات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إلى دفاع متهمين اثنين، في إعادة محاكمتهما لاتهمهما مع آخرين تم الحكم عليهم، بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الجيزة".

وطلب دفاع المتهمين من المحكمة، استدعاء شهود الإثبات، وكذلك السماح باستخراج شهادات من جامعة القاهرة تفيد بتواجد المتهمين في الواقعة من عدمه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي بسكرتارية عمر عاشور وأيمن القاضي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.