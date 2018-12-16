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رامي رضوان يطالب بإعطاء المسئولين دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:47 م
رامي رضوان يطالب بإعطاء المسئولين دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم (فيديو)
رامي رضوان
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أحمد رمضان متولي
 
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قال الإعلامي رامي رضوان، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ القاهرة بالأمس أعطى درسا لكل المسئولين، مؤكدا أن الهدف أن كل مسئول يجب أن يلم بكل تفاصيل الوظيفة التى كلف بها لأنها مسئولية لابد أن يقوم بها.

 

وأضاف "رضوان" من خلال حلقة صباح اليوم من برنامج"8 الصبح"،  أن  واقعة الامس ليست الاولى،  لمحافظ القاهرة ولكن الرئيس السيسي سبق سأله فى احد الفعاليات فى شهر سبتمبر الماضى، من قبل عن إصلاح أعمدة إنارة طريق المطار، مشيرا إلى أن بعد هذه الواقعة كان لابد من محافظ القاهرة يكون جاهزا لكل الأسئلة "لأن كده كفاية".

 

وأوضح "رضوان" أن الجميع يشهد بكفاءة اللواء خالد عبد العال عندما كان مديرا للأمن في مهمة الأمن، مشيرا إلى أنه لابد من تحديد المعايير المعينة لتكلفة المسئولين، خاصة المحافظين، بالإضافة إلى ضرورة عقد دورات تدريبية لهم.

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