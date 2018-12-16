بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى كلاسيكو انجلترا اليوم

من الناحية التهديفية في آخر 174 مباراة جمعت بين الفريقين على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 215 هدفاً في شباك نظيره فريق مانشستر يونايتد، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في تسجيل 235 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.





ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى كلاسيكو انجلترا اليوم

ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه، ليفربول ومان يونايتد مباشر وفي مقابل ذلك يُعتبر الفرنسي أنطوني مارسيال هو هداف فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى كلاسيكو انجلترا اليوم

قبل انطلاق مباراة ليفربول ومان يونايتد مباشر نتحدث عن الأهداف،إذ يُعتبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة أربعة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر الإنجليزي ماركوس راشفورد هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة خمسة أهداف لمصلحة فريقه، يلا شوت الجديد بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى كلاسيكو انجلترا اليوم

ومن الناحية التاريخية نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة على مر تاريخ البطولة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مباشر | مشاهدة مباراة liverpool فى كلاسيكو انجلترا اليوم

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