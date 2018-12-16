دفاع متهم بـ"أحداث عنف الطالبية" يطلب صورة من قرار تخصيص داوئر الإرهاب

طالب الدفاع من الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية والتي وقعت في أغسطس من عام 2014، التصريح باستخراج صورة طبق الأصل على قرار تخصيص محاكم دوائر الإرهاب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وأمانة سر أيمن القاضي.

وكانت قد عاقبت المحكمة في 28 يونيو الماضي كل من إبراهيم مصطفى وزكريا محروس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت كل من حسن ياسر وأحمد خالد وأحمد سيد ربيع ومصطفى عبد الستار بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وكما عاقبت كل من محمد صلاح الدين وخالد محمد وسيف الدين عبد السلام وعمر عبد السلام ومصطفى شعبان ومحمود رضا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين مجموعة من التهم منها تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر والتحريض على العنف بالطالبية.