القارئ الكبير السيد سعيد في حوار خاص مع محمد الباز بـ"90 دقيقة".. الليلة

يستضيف اﻻعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، القارئ الكبير الشيخ السيد سعيد فى حوار خاص ضمن سلسلة حوارات 90 دقيقة مع شباب وقراء دولة التلاوة فى مصر، وذلك فى الحلقة الخامسة عشر وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم اﻻحد.

ويكشف القارئ الكبير السيد سعيد رحلته مع تلاوة القرآن الكريم على مدار 65 عاما ويجيب على كيف حفظه وكيف سجله؟ وماذا حدث معه فى أكثر من 30 رحلة خارجية كسفير مصرى لتلاوة القرآن وعلاقته بزعماء ورؤساء هذه الدول؟

كما يكشف لقارئ الكبير السيد سعيد علاقته بمشاهير القراء فى العالم الإسلامية وحكايات لأول مرة عن أصدقاءه من القراء من الجيل الذهبى وعلى رأسهم الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمود خليل الحصرى وصديق المنشاوى والشحات أنور ومحمد صديق المنشاوى ومحمود صديق المنشاوى والشيخ راغب غلوش والشيخ محمود ابو الوفا الصعيدى.

ويقيم القارئ الكبير السيد سعيد القراء الشباب ويقدم نصائحه ليسيروا على درب الجيل الذهبى من القراء وكذلك يعقد مقارنة بين الجيل الحالى من القراء والقراء العرب.

يذكر أن الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة استضاف ضمن سلسلة حواراته عن دولة قراء القرآن الكريم فى العصر الحديث14 حتى الآن وهم كلا من القارئ الكبير أحمد نعينع والقارئ الشيخ محمود الشحات أنور والقارئ الشيخ ممدوح عامر فاكهة القراء والقارئ الشيخ العزب سالم العزب أحد قراء أذاعة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطى أحد اشهر قراء القرآن الكريم والقارئ السيد عبد الوهاب الطنطاوى والقارئ الشيخ صلاح السيد متولى نجل أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والوطن العربى وهو السيد متولى والقارئ الشيخ عبده مغازى شنقار و القارئ طارق عبد الباسط عبد الصمد قارئ المناسبات الرسمية والقارئ محمود النجار والقارئ أحمد الشحات ﻻشين والقارئ محمد فاروق أبو الخير والقارئ ابراهيم المسلمى.