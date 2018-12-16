يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة LIVERPOOL بث مباشر | اون لاين مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة ستار

مانشيستر يونايتد يطمح فى الفوز وحصد نقاط المباراة قبل التوقف، يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على ليفربول فى مباراة الجولة السابعة عشر من الدورى الإنجليزى، ويأمل فريق الشياطين الحمر فى تحقيق الانتصار وإلحاق منافسه أولى هزائمه فى الموسم، كما ييعى الأحمر فى تحقيق الفوز وحصد النقاط قبل فترة التوقف الشتوى واحتلال أحد المراكز المناسبة، ويطمح المان فى إظهار الشخصية القوية فى المباريات الحاسمة والتألق الكبير لبعض اللاعبين.

يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة LIVERPOOL بث مباشر | اون لاين مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر| كورة ستار

ويحل مانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 26 نقطة من تحقيق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 5 وخسارة 4 لقاءات حتى الأن، وحقق الفريق الفوز على فريق فولهام الجولة الماضية بنتيجة 4-1، كما يذكر أن الفربق فد خسر من فالنسيا فى نباراة الجولة السادسة بدورى الأبطال وتأهل رسميا فى وصافة المجموعة الثامنة.

موعد مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد فى لقاء الأسبوع السابع عشر من الدورى الإنجليزى يوم الأحد 16/12/208، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة الرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنقل مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد فى الجولة ال17 من البريميرلي الإنجليزى على قنوات bein sport الرياضية، كما تذيع قناة hd1 أحداث اللقاء الهام مع اقامة استوديو تحليلى كبير للتعليق على المباراة وتحليل أحداث اللقاء، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشرمحمد صلاح مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر محمد صلاحمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر مجانا مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم.